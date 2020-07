L’uomo è ora ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio

POZZUOLI – Trovato in possesso di hashish pronto per essere venduto: in manette 52enne.

E’ Armando Loffredo, il 52enne del posto già noto alle ffoo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli.

Era nei pressi della sua abitazione e il suo atteggiamento sospetto ha incuriosito i militari. Perquisito, è stato trovato in possesso di 40 stecchette di hashish pronte per lo smercio per complessivi 35 grammi di stupefacente.

Sono state trovate nel suo appartamento, occultate in un portaocchiali custodito in un mobile della sala da pranzo. Oltre alla droga rinvenuti un bilancino elettronico per la pesatura delle dosi e materiale vario per il confezionamento. Ristretto in camera di sicurezza è ora in attesa di giudizio.

