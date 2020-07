By Gianluca Russo

Non ci sono stati, nelle ultime ore, nè partenze nè arrivi dallo scalo napoletano

Problemi ad un aereo in fase di atterraggio: chiuso aeroporto di Capodichino





NAPOLI – L’aeroporto di Capochino è stato chiuso a causa di un problema occorso ad un aereo. Intorno alle 10 di questa mattina, infatti, come riferito alla nostra redazione, è scoppiato uno pneumatico ad un velivolo in fase di atterraggio. L’aeroporto resterà chiuso, stando a quanto abbiamo appreso, fino alle 14:40. Non ci sono stati, nelle ultime ore, nè partenze nè arrivi dallo scalo napoletano.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI