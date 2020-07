Produzione di documenti falsi nel garage: arrestato incensurato 64enne

By Sara Leombruno

SOMMA VESUVIANA – E’ incensurato e ha 64 anni l’uomo arrestato dai Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana per possesso e produzione di documenti falsi. I militari, che giorni scorsi avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell’abitazione del 64enne, hanno scoperto all’interno di un garage attiguo un vero e proprio centro di produzione di documenti falsi. All’interno del locale sono stati rinvenuti e sequestrati 31 macchinari estremamente sofisticati impiegati per la produzione e la rilegatura di documenti di identità di varia natura.

I militari hanno recuperato 100 passaporti contraffatti (13 dei quali erano già intestati a persone italiane e straniere in corso di identificazione), 16 cliché metallici con l’emblema dello Stato Italiano e ancora, pronte all’uso, numerose card in plastica verosimilmente destinate alla stampa di badge e carte di identità di nuova generazione. La stamperia, estesa 300mq, è stata sequestrata mentre il 64enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

