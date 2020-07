Pura in Autostrada, auto va a fuoco improvvisamente: pompieri in azione





MONTEFORTE IRPINO – Paura questa mattina intorno alle ore 6:30 circa lungo l’A16 Napoli-Bari. All’altezza di Monteforte Irpino infatti, un’auto si è improvvisamente incendiata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti pochi minuti dopo, raggiungendo il chilometro 34 dell’autostrada in direzione del capoluogo pugliese, per spegnere le fiamme e trarre in salvo il conducente.

Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, secondo quanto riporta Fanpage, hanno avvolto l’intero veicolo e lo hanno praticamente distrutto in pochi minuti. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per il conducente dell’automobile: si tratta di un uomo di 48 anni proveniente dalla provincia napoletana e diretto verso la Puglia. L’uomo non ha avuto bisogno di cure in ospedale, e se la caverà con qualche ora di riposo per riprendersi dallo spavento.

