Quali sono i siti di scommesse più utilizzati dagli italiani?

Il mondo delle scommesse online sta diventando sempre più apprezzato da parte del popolo italiano che, tra l’altro, ha da diversi secoli una vera e propria predilezione per il gioco d’azzardo. Si tratta di un tema che appassiona tante persone, anche per via delle notevoli vincite che si possono raggiungere tramite i vari giochi.

Planetwin365

Come si può facilmente intuire, però, il primo passo consiste sempre nel trovare la piattaforma più adatta per le proprie esigenze e non è così facile come potrebbe apparire. Ad esempio, qui si può trovare la recensione di uno tra i portali dedicati alle scommesse maggiormente apprezzati da parte degli utenti italiani.

Stiamo parlando di Planetwin365, un portale che opera legalmente con licenza AAMS e che mette a disposizione dei propri utenti iscritti un palinsesto di quote veramente completo e variegato, ma soprattutto un bonus di benvenuto particolarmente interessante, pari al 50% fino ad arrivare ad una soglia massima pari a 365 euro. Il punto di forza di questo portale, come detto, è proprio il numero impressionante di quote che vengono proposte ogni giorno, con un palinsesto veramente pazzesco e sconfinato.

Snai

Un altro portale molto famoso in Italia e apprezzato da parte di tantissimi utenti risponde indubbiamente al nome di Snai. Tra i punti di forza di questa piattaforma di gioco troviamo indubbiamente il fatto di proporre una grande mole di partite in streaming, che comprende Serie C italiana, campionato tedesco e spagnolo di calcio, ma anche Serie A2 di basket e tantissimo altro ancora. Insomma, un palinsesto perfetto per chi ama puntare sulle quote live.

Non solo, dal momento che Snai offre un interessante bonus di benvenuto senza deposito pari a 5 euro, con un bonus rimborso che arriva a toccare addirittura i 300 euro: si tratta di due importanti vantaggi che non devono essere sottovalutati nel momento in cui si sceglie la piattaforma dove cominciare a scommettere sul web.

Eurobet

Proseguendo nella ricerca dei siti di scommesse maggiormente apprezzati tra gli utenti italiani troviamo sicuramente anche Eurobet. Si tratta di un portale targato AAMS, esattamente come i due che abbiamo da poco brevemente descritto. Sono tanti i vantaggi legati alla scelta di questa piattaforma. In primo luogo, tutto parte da un palinsesto veramente molto ampio e profondo.

Infatti, su Eurobet c’è la possibilità di trovare un gran numero di discipline sportive e andare alla ricerca di quote extra e giocate speciali. Di ottimo livello anche la sezione che è stata dedicata a bonus e promozioni pensati appositamente per i propri iscritti: tra bonus rimborsi e varie maggiorazioni, c’è sempre tanta carne al fuoco.

888

Un altro portale che, nel corso degli ultimi anni, è riuscito a mettersi in evidenza sul mercato italiano risponde sicuramente al nome di 888. Si tratta di un operatore che è stato protagonista di una crescita veramente impressionante, al punto tale da affermarsi come uno dei migliori bookmakers in Italia, con tantissime promozioni vantaggiose da non lasciarsi sfuggire, compreso un ottimo e corposo bonus di benvenuto sullo sport.