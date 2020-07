Qualiano, arrestato contrabbandiere: aveva con sè oltre 16 kg di “bionde”

By redazione

QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Salvatore D’Elia, 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo – durante un normale controllo dei carabinieri alla circolazione stradale – è stato fermato in una via del centro cittadino. Si è mostrato troppo agitato ed i militari hanno deciso di controllarlo. Perquisito, D’Elia è stato trovato in possesso di 80 pacchetti di sigarette privi del bollo del monopolio di Stato, erano nascosti nel suo zaino.

La perquisizione è stata estesa anche a casa del 30enne e lì i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 740 pacchetti di bionde di varie marche per un peso complessivo di più di 16 chili.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione in Caserma tutti i giorni.