Qualiano, è morta la piccola coinvolta nell’incidente: aveva 4 anni

By Daniele Bahri





QUALIANO – E’ deceduta pochi minuti fa all’ospedale Santobono di Napoli dove era stata trasferita dall’ospedale San Giuliano di Giugliano. La bimba di 4 anni che è stata coinvolta in un incidente in via Falcone a Qualiano, nei pressi dello stadio comunale.

Secondo quanto si apprende, durante lo schianto, la bimba è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è rimasta incastrata tra il paraurti di una vettura ed il cofano dell’altra.L’altra persona coinvolta si è fermata per prestare soccorso ed ora è con i Vigili Urbani del comune di Qualiano per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.