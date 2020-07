Qualiano, grave incidente nei pressi dello stadio: coinvolti bimba di 4 anni e sua madre

QUALIANO – Grave incidente quello accaduto pochi minuti fa nei pressi dello stadio di Qualiano, in via Falcone. A scontarsi due auto, in una delle quali viaggiava una donna e sua figlia di 4 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno provveduto a trasportare la bambina in ospedale. Al momento ancora non sono note le condizioni della piccola.

Nello schianto si è ferita anche la donna, la quale sembra abbia riportato la frattura di un braccio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO