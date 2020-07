Qualiano, incendio di sterpaglie minaccia le abitazioni: terreno sequestrato, indagano i carabinieri

By redazione





QUALIANO – Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Qualiano, coordinati dalla compagnia di Giugliano, riguardo il rogo che si è sviluppato due giorni fa in un terreno agricolo a ridosso delle abitazioni in località Pozzo Nuovo. Ad andare a fuoco, su un terreno privato, sarebbero state delle sterpaglie, ma il forte vento ha spostato le fiamme verso le case dei residenti che, allarmati, hanno chiamato i vigili del fuoco giunti poi sul posto per spegnere l’incendio.

L’area, di circa 2 ettari, è stata posta sotto sequestro dai militari dell’arma. Al momento risulta una denuncia contro ignoti, ma è al vaglio la posizione del proprietario del terreno che potrebbe aver dato fuoco alle sterpaglie per disfarsene. A Qualiano, giova ricordarlo, vige un’ordinanza che impone la pulizia dei terreni con sanzioni penali ai danni di chi non ottempera a quanto stabilito.