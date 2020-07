Molte persone residenti nella zona si sono riversati in strada per comprendere cosa fosse accaduto

Qualiano, incendio in un palazzo: colonna di fumo nero divampa in città





QUALIANO – Incendio in un palazzo a via Venezia, a Qualiano, nei pressi della Rotonda Maradona: le fiamme sono divampate da uno stabile per motivi ancora da chiarire. Una grossa colonna di fumo nero ben visibile da diversi chilometri è stata segnalata dai cittadini.

Molte persone residenti nella zona si sono riversati in strada per comprendere cosa fosse accaduto. Non è chiaro se ci siano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri.

