Quattro nuovi casi Covid nel napoletano, il sindaco: “Manteniamo la calma”

MASSA LUBRENSE – Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Campania, e secondo molti non è un caso che si stiano registrano principalmente nelle più blasonate località turistiche della Regione, come in questo caso la zona della Penisola Sorrentina. In particolare ad annunciare l’esistenza di 4 nuovi casi positivi è stato il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli tramite il suo profilo Facebook.

“Mi sono appena arrivate dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL le risultanze di quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi. Purtroppo sono positivi. Si tratta di quattro persone tutte asintomatiche che sono già in quarantena. Si stanno effettuando i controlli dei contatti e già da domani verranno effettuati nuovi tamponi”, ha detto Balducelli.

“Manteniamo la calma. Il caldo ed il senso di rilassatezza generale hanno indotto molti a sottovalutare le regole – ha continuato il sindaco – Sfortunatamente dobbiamo convivere con il virus, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità e grande attenzione ai nostri comportamenti. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibile insieme alla nostra ASL per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti”.