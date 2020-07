Raccolta fondi per Rosa: la 27enne dell’area nord in coma dopo un’emorragia





CAIVANO – Raccolta fondi per Rosa. La giovane ha 27 anni e 14 mesi fa, inaspettatamente, in seguito ad un’emorragia celebrale è entrata in coma.

La 27enne si è sottoposta ad una decina di operazioni, tutti salvavita. È passata da interventi di neurochirurgia a quelli di chirurgia plastica. Fra poco sarà dimessa dall’ospedale di Parma e dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Queste ultime però richiedono un costo troppo ingente.

Per questo la famiglia chiede aiuto, è possibile donare attraverso l’IBAN: IT73N3608105138220721220813 Intestatario: Anna Barbato

IL MESSAGGIO DELLA MAMMA DI ROSSELLA

“Ciao a tutti Lei è mia figlia Rosa, per la famiglia Rossella, ha 27 anni ed è così come la vedete in foto, sorriso a 32 denti, di una sensibilità e dolcezza infinita, un cuore aperto al mondo, alla famiglia soprattutto. 14 mesi fa inaspettatamente, in seguito ad un’emorragia celebrale è entrata in un lungo periodo di coma. Si è sottoposta ad una decina di operazioni, tutti salvavita. È passata da interventi di neurochirurgia a quelli di chirurgia plastica. Fra poco sarà dimessa dall’ospedale di Parma e dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Queste ultime però richiedono un costo troppo ingente. Chiediamo di aiutarci per assicurare a Rossella una vita il più dignitosa possibile. Vi prego, da mamma, di aiutarmi con una piccola donazione Vi ringrazio infinitamente -Se preferite fare un bonifico vi lascio l’IBAN: IT73N3608105138220721220813 Intestatario: Anna Barbato”.

IL LINK PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI