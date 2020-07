“Ripartiamo dalla fascia costiera”, presentata la coalizione con Nicola Pirozzi candidato sindaco di Giugliano

By Raffaele Silvestri





GIUGLIANO – Parte ufficialmente la campagna elettorale della coalizione di centro sinistra, a guida PD, verso le amministrative della città di Giugliano. Ieri le sette liste si sono presentate in un hotel di via Ripuaria al fianco di Nicola Pirozzi, candidato sindaco del Partito Democratico che ha voluto rimarcare come proprio dalla fascia costiera si svilupperà il programma elettorale.

Partito Democratico, Nicola Pirozzi Sindaco, I Riformisti, Giugliano Bene Comune, InPolis, Autonomia Costiera, Repubblicani Democratici, un insieme eterogeneo su cui però Pirozzi è chiaro nell’avocare a sé tutte le responsabilità di successo o fallimento. Tra le sette liste al suo fianco, però, manca quel Movimento Cinque Stelle che dopo la caduta di Poziello pareva essere l’interlocutore privilegiato del PD: su questo, il candidato sindaco afferma di considerare sempre aperte le porte per un eventuale accordo.

Illustrate anche le prime idee di programma, un programma che parta dalle cose ordinarie di cui la città ha bisogno e da un nuovo dialogo tra le forze rappresentative in consiglio comunale degli interessi della collettività.