Ritrovata in Calabria Claudia, fotografa 32enne: era scomparsa da 24 ore

NOLA – Ritrovata in Calabria Claudia Cherardelli, fotografa 32enne di Nola che ieri mattina era uscita di casa per recarsi in farmacia, e non aveva più fatto ritorno, tanto che il marito Carlo aveva contattato le varie testate locali, insieme alle forze dell’ordine, per farsi aiutare nelle ricerche.

La sua auto era stata ritrovata nella stazione del treno al Rione Trieste. La donna, dunque, è stata ritrovata in territorio calabrese in stato confusionale, dove è stata subito raggiunta dai parenti per ricevere soccorso e appoggio morale. Indagano sulla vicenda le forze dell’ordine.