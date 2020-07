Salvini su De Luca, riprende lo scontro: “Fa schifo, continua a ridere dei nostri morti”

MILANO – Il leader della Lega non ha tardato nel rispondere alle accuse mosse dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, mosse qualche ora fa, nel corso delle quali aveva attaccato la Lombardia sostenendo: “Si diceva ‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’, ‘Brescia non si ferma’. Poi si sono dovuti fermare a contare migliaia di morti, migliaia non centinaia”.

Salvini ha prontamente ribattuto al termine della conferenza stampa alla Camera in merito: “Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo. Non so se mi fa più schifo o pena.», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE: https://bit.ly/3juQToV