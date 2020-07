Sant’Antimo, Vincenzo muore a soli 29 anni dopo un’operazione

SANT’ANTIMO – Lutto a Sant’Antimo per la morte del giovane Vincenzo Di Biase. Il ragazzo, che aveva soltanto 29 anni, è stato colpito, secondo quanto abbiamo appreso contattando chi lo conosceva, da un infarto intestinale mentre si sottoponeva ad un intervento in ospedale.

“L’ho visto crescere – racconta una sua amica alla nostra redazione – era davvero un ragazzo molto educato. Da bambini giocavamo tra le palazzine dei nonni, è davvero una tragedia inaccettabile”.

Questo il post di Mario in un gruppo Facebook dedicato alla città a nord di Napoli:

“Non sempre una telefonata come, si dice in uno spot, allunga la vita…. Ore12. 15 una telefonata di mio figlio che annunciava l’improvvisa scomparsa di un carissimo amico di quelli che in qualsiasi posto ti trovi, ti rincorre per salutarti. Un ragazzo a modo onesto e gran lavoratore, io l’ho conosciuto perché si iscrisse nella mia associazione di guardia ambientale perché anche lui come noi voleva migliorare questo paese. Sei stato un grande, ciao Enzo❤️”.

Non è stata ancora resa nota la data dei funerali.

