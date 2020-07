Scuola, Azzolina firma l’ordinanza: ecco la data d’inizio dell’anno scolastico

ITALIA – Le lezioni riprenderanno in classe il 14 settembre. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce la data d’avvio dell’anno scolastico 2020/21.

La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Le Regioni, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020.

“Lavoriamo insieme, meno propaganda c’è, più faremo contente le famiglie”, ha detto Azzolina rivolgendosi alle opposizioni. Intanto il ministero di Viale, di concerto con il Viminale e gli enti locali sono alla ricerca di sedi alternative per le urne del 20 e 21 settembre, quando gli italiani saranno chiamati al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il cambio di amministrazione in sei Regioni. Qualora non si dovessero trovare questi spazi, secondo Azzolina, si perderanno soltanto due giorni, “non una settimana intera”.

