Scuole in Campania, De Luca: “Probabile anticipo delle riaperture”

CAMPANIA – Almeno in Campania ancora non è chiaro quando ci sarà la riapertura delle scuole. Durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio, Vincenzo De Luca – a tal riguardo – ha fatto dei chiarimenti.

LA DICHIARAZIONE DI DE LUCA

” A settembre, prima di riaprire le scuole – ha detto il governatore – effettueremo screening su tutto il personale scolastico. Solo in Campania faremo 180.000 screening. Bisogna ancora quando far partire l’anno scolastico. Si era pensato di aprire dopo la tornata elettorale intorno al 24. E’ stato nominato un commissario per l’emergenza scolastica: Arcuri che proporrà proporrà una campagna di screening nazionale inizio settembre e noi dobbiamo per forza collocarci in quel periodo. Quindi potremmo riaprire intorno al 14/15 Settembre.”

Coronavirus, il punto della situazione 🔴#CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione sui contagi e sulle importanti iniziative che la Regione Campania sta mettendo in campo in ogni settore per la ripresa.Seguitemi:

