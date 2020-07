By Ciro De Liddo

In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente





CASERTANO – Si schianta contro un albero mentre va a lavoro: Alfredo muore a 26 anni.

L’ennesima tragedia stradale ha avuto luogo nella giornata di ieri tra Nola e Villa Literno. Alfredo Di Maio, ingegnere 26enne di Caserta, stava percorrendo la Variante 7 bis nei pressi di Marigliano per recarsi a lavoro, come ogni giorno.

Improvvisamente, il 26enne è rimasto vittima di un terribile incidente. Per motivi ancora da chiarire, il giovane ingegnere ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero.

Sul posto del sinistro sono accorsi subiti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare Alfredo. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Poco dopo, sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

