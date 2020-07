By Sara Leombruno

Sorpreso a passeggiare in centro mentre era ai domiciliari: arrestato 37enne





SORRENTO – I Carabinieri della Stazione di Sorrento hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, Dario Francesco Salvato (37 enne del posto). L’uomo, era stato autorizzato a presenziare a un udienza presso il Tribunale di Torre Annunziata nel processo per rapina in cui è imputato.

Al termine dell’udienza, tuttavia, Il 37enne non è rientrato nella sua abitazione. Sono così scattate le ricerche dei Carabinieri che nel primo pomeriggio, è stato rintracciato mentre passeggiava tranquillamente, in un vicoletto storico di Sorrento, con la compagna e i figli.

Salvato non ha fornito nessuna giustificazione ed è stato nuovamente arrestato, sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.