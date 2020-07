By Ciro De Liddo

L’uomo era alla guida di una moto senza assicurazione, non munito di patente





AVELLINESE – Sotto effetto di alcol e droga, fugge al posto di blocco e si schianta contro un’auto: arrestato.

L’episodio è accaduto nella giornata di ieri ad Avellino. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un motociclista il cui mezzo era privo di targa.

Il centauro, però, ha accelerato e ha tentato la fuga. Durante l’azione spericolata, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto in sosta. L’uomo, 49enne già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato in evidente stato di ebbrezza e soccorso dai militari.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati, il 49enne medicato per la frattura al polso, è risultato positivo al test tossicologico. Inoltre, il centauro al momento dell’arresto non era munito di patente poiché sequestrata precedentemente in quanto alla guida sotto l’effetto di alcol e droga.

I carabinieri dopo averlo preso, l’hanno perquisito trovando nelle tasche dei suoi pantaloni una dose di cocaina. L’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Sequestata, invece, la motociclatta poiché priva di assicurazione.

