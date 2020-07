Sradicano bancomat in costiera amalfitana: sportello ritrovato a Giugliano

By Antonio Galluccio

AMALFI – Uno sportello automatico per il prelievo di danaro contante (ATM) è stato smontato in via Pietro Capuano, nei pressi della centralissima Piazza Flavio Gioia. Il fatto accaduto all’alba di oggi.

I ladri hanno avuto pure il tempo di portarsi dietro l’ATM. La macchinetta è stata poi ritrovata a Giugliano ( Napoli ).

Sono tuttora in corso le indagini per riuscire a risalire all’identità dei banditi attraverso le impronte digitali e le telecamere di videosorveglianza presenti nel comune costiero. Le indagini dei carabinieri si concentrano su una banda di rom già segnalata per episodi simili