Stuprata al parco mentre portava a spasso il cane: è caccia all’uomo

By Sara Leombruno





MILANO – Una donna italiana di 45 anni è stata violentata da un uomo, che lei stessa ha definito di origini straniere, nel pomeriggio di ieri, precisamente intorno alle 18. La donna era in compagnia del suo cane, che stava portando a passeggio nel parco del Monte Stella, nella zona nord-ovest di Milano. La vittima è stata dopo l’accaduto trasportata, in codice giallo, alla Clinica Mangiagalli del Policlinico. All’ospedale è giunta anche la polizia, chiamata dallo sesso 118. Proseguono le indagini per catturare il violentatore.