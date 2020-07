“Suo nipote ha bisogno di soldi”: anziana truffata. Arrestata una donna

PIANO DI SORRENTO – In data odierna i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una donna di Napoli, gravemente indiziata di aver perpetrato una truffa aggravata nei confronti di un’anziana signora di Piano di Sorrento.

La vittima, secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sarebbe stata raggirata dalla donna, che si era presentata quale “corriere” per la consegna di un pacco destinato al nipote.

L’attività Investigativa svolta, arricchita dal riconoscimento fotografico operato dall’anziana vittima, ha consentito la raccolta di gravi indizi di colpevolezza a carico della attuale indagata, giungendo ad un’accurata ricostruzione dei fatti, dai quali è emerso che la predetta è riuscita ad interagire con la vittima, predisponendo, con l’ausilio di un complice allo stato non identificato, una elaborata messinscena, grazie alla quale, traendo in inganno la persona offesa, induceva quest’ultima a consegnarle del denaro contante e diversi monili in oro con il pretesto di aiutare il giovane nipote in difficoltà.

La donna destinataria del provvedimento cautelare risulta già sottoposta, per analogo reato, alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel Comune di Napoli e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il Commissariato di P.S. San Carlo Arena.

COMUNICATO STAMPA