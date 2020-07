Supermercato della droga in casa: arrestata donna di 43 anni nel napoletano

TORRE DEL GRECO – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti una donna di 43 anni del posto e già nota alle forze dell’ordine.

Da giorni i militari dell’arma stavano monitorando dei movimenti sospetti in quella zona, capendo che potesse svolgersi un’attività illecita, decidendo quindi ieri pomeriggio di verificare e accertare cosa stesse accadendo effettivamente: dopo una perquisizione nella sua abitazione di Torre del Greco, Antonietta Guida è stata trovata in possesso di circa 33 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per l’attività di spaccio, scovate all’interno di una piccola botola ben nascosta.

Dopo il ritrovamento, lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e sono scattate le manette ai polsi della donna, che dovrà adesso rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

COMUNICATO STAMPA