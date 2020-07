By Giovanna Iazzetta

Terrore ad Aversa, uomo rapinato fuori alla banca: presi oltre 20 mila euro in contanti





AVERSA – Rapina agli sportelli dell’Unicredit ad Aversa. I fatti sono avvenuti poco dopo le 10,15 in Viale Kennedy. L’umo, un tabaccaio di Casal di Principe, era giunto in banca per effettuare un versamento di contanti, quando è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter, armati di pistola, sotto minaccia dell’arma lo hanno costretto a farsi consegnare il contane: oltre 20 mila euro.

Dopo aver messo a segno il colpo sono scappati. Sul posto è giunta la polizia del commissariato di Aversa che ha effettuato i rilievi e sta raccogliendo la denuncia della vittima. Si sta verificando la presenza di eventuali telecamere. Al momento gli investigatori non escludono che il colpo fosse mirato e che i due banditi stessero seguendo la vittima.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK