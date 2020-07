Tifoso del Napoli provoca Gasperini ed un dirigente dell’Atalanta gli dà del “terrone”

BERGAMO – Botta e risposta tra un tifoso del Napoli e lo staff dell’Atalanta, in partenza questa sera per Torino, dove affronterà la Juventus. Il tifoso azzurro, come si nota in uno dei due video che gira sul web, provoca l’allenatore nerazzurro, Gasperini, dicendogli “Quest’anno la partita ve la giocate o gliela regalate come solito? Forza Napoli”. L’allusione a presunti regali ai bianconeri da parte della squadra bergamasca ha provocato la reazione stizzita tanto dell’allenatore, che ha risposto con un “pedala coglione”, quanto del team manager orobico, Mirco Moioli, che ha urlato contro il napoletano “Terrone del cazzo…”, aggiungendo una bestemmia. Moioli non è nuovo ad episodi simili: nel 2017, a Firenze, venne fermato per “aver rivolto, al 49’ st (dopo il pareggio di Freuler, ndr) gesti provocatori nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

Da parte dell’Atalanta, comunque, non c’è stato alcun commento ufficiale a questo episodio.

IL VIDEO: