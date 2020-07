Torna il contagio a Marano, dopo un mese c’è un nuovo tampone positivo

MARANO – Nuovo caso di Covid-19 a Marano, dove da un mese non si riscontravano episodi. Positivo, infatti, il tampone effettuato su una donna di circa 30 anni residente in città. Attivati dall’ASL, come da prassi, tutti i protocolli necessari ad isolare il contagio monitorando tutte le persone con cui la giovane è stata in contatto.

L’ultimo caso in città era stato segnalato il 18 giugno scorso, quando a risultare positiva fu una bambina di 8 anni contagiata durante una festa: diversi partecipanti al ricevimento furono posti in quarantena.