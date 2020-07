Traffico illecito di rifiuti, sequestrate 12mila tonnellate. Eseguiti 17 arresti

By redazione

Scarti di indumenti usati, accessori per abbigliamento, pezzami da lavorazione





NAPOLI – Un ingente traffico illecito di rifiuti (indumenti usati, accessori per abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili) è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli che oggi ha notificato 17 misure cautelari e sequestrato ben 12mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. L’operazione è stata coordinata dalla DDA di Napoli.

L’indagine dei finanzieri di Torre Annunziata è scattata dopo il sequestro a Pompei nel gennaio 2018, di 13 capannoni nei quali erano illecitamente ammassate 6 mila tonnellate di rifiuti speciali. Il capo della banda di trafficanti di rifiuti, Filippo Nocerino, di 51 anni il prossimo settembre, si è dato alla macchia stamattina ed è stato l’ultimo degli indagati ad essere catturato.

Undici componenti la banda sono stati messi ai domiciliari e per altri 6 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura cautelare emessa nei confronti di un 79 enne pluripregiudicato, non è stata notificata in quanto l’indagato è deceduto lo scorso 21 aprile.

