Sarà necessaria l’autopsia per stabilire la cause del decesso

Tragedia a Castel Volturno, donna trovata morta in casa: era nuda in bagno





CASTEL VOLTURNO – Dramma questa mattina a Castel Volturno dove una donna di 38 anni è stata ritrovata priva di vita all’interno del suo appartamento. La vittima è stata trovata nuda nel bagno. Al momento ancora non sono chiare le cause del decesso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto se non constatare il decesso della 38enne.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, probabilmente allertati dai famigliari della vittima, che hanno avviato le indagini per fare luce sulle cause del decesso della donna. Da una prima ricostruzione, sul cadavere non sono stati trovati traumi né ferite compatibili con una colluttazione, quindi l’ipotesi più accreditata è che la 38enne sia morta per cause naturali, colta probabilmente da un malore mentre si accingeva a fare una doccia.

Il corpo, secondo quanto riporta Fanpage, è stato trasferito all’obitorio dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia, che farà luce sulle esatte cause del decesso.

COMUNICATO STAMPA