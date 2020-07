By Gianluca Russo

Tragedia a Lago Patria: 13enne annega e muore in ospedale





CASTEL VOLTURNO – E’ deceduta questa notte la ragazzina di 13 anni che era annegata qualche giorno fa nel mare di Castel Volturno, sulla sponda destra della Foce del Lago Patria. La piccola si trovava in compagnia di 5 familiari e si era avventurata in marea aperto poco dopo aver banchettato sulla parte libera di spiaggia. Dopo qualche bracciata, a circa 150 metri dalla riva, la piccola ha cominciato ad urlare attirando l’attenzione degli addetti al salvataggio del Lido Gallo, che sono prontamente intervenuti. Uno dei due bagnini ha scorto il corpicino della tredicenne che galleggiava ancor più distante, circa 100 metri più in là.

La piccola, nonostante i vari tentativi, non aveva mai ripreso conoscenza. Era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dov’è deceduta per un arresto cardiocircolatorio. Sulla tragedia indaga la Capitaneria di Porto di Castel Volturno e Pozzuoli.