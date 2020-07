By redazione





PORTICI – Si terranno nella giornata di domani in Basilicata, sua terra d’origine, i funerali di Maria Adalgisa Nicolai, la donna, ricercatrice della Federico II di Napoli che è stata brutalmente uccisa lunedì sera nella sua abitazione di Portici.

Il dramma si è consumato in seguito ad un litigio col compagno che, in preda ad un raptus di follia, l’ha dapprima uccisa per poi strapparle il cuore dal petto e a sua volta, togliersi la vita lanciandosi dal balcone.