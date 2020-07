Tragedia in campagna: Marco muore incastrato sotto un trattore

CASERTANO – Tragedia a Falciano del Massico: un uomo è deceduto mentre si recava su un fondo agricolo di sua proprietà, restando incastrato sotto un trattore. La vittima è Marco Di Nunzio, agente di custodia in pensione residente a Carinola, in Provincia di Caserta. Marco era giunto sul posto per eseguire dei lavori sul suo terreno. Alcune ore dopo è scattato l’allarme da parte dei familiari, preoccupati perché non lo vedevano rientrare. Giunti sul posto, è stata fatta la macabra scoperta: il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato incastrato sotto il mezzo agricolo.

Il recupero del corpo è stato fatto dai vigili del fuoco e ha necessitato di diverse ore; verrà disposta l’autopsia. Da accertare la dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un incidente sul lavoro.

