Tragedia in casa: trovati morti madre e figlio, probabile omicidio – suicidio

ROMA – Due cadaveri sono stati trovati in un’abitazione di via Giuseppe Cei, in zona Torpignattara, nella periferia di Roma. Sul posto i carabinieri della stazione di Torpignattara e del Nucleo investigativo di via in Selci. Sono in corso indagini. Le due persone morte sono madre e figlio. Quest’ultimo si è tolto la vita sparandosi. Si sta cercando di capire se lo abbia fatto dopo aver trovato la madre morta o l’abbia uccisa lui. Sul corpo della donna non sarebbero al momento stati trovati segni di violenza. Determinante sarà l’ispezione del medico legale.

FONTE: ILMESSAGGERO.IT

IMMAGINE DI REPERTORIO