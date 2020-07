Tragedia in centro: Giulio trovato morto in casa a soli 28 anni





AVELLINO – Tragedia ad Avellino dove questa mattina un 28enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in centro città. Il giovane Giulio T. è stato rinvenuto morto dai suoi familiari. Sul posto, in via Pionati, sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 ed una pattuglia della Polizia di Stato. Inutili i soccorsi. Al momento dell’arrivo di medici e infermieri per il 28enne non c’era più nulla da fare.

Non si conoscono, al momento, i motivi del decesso. La salma è stata sequestrata ed è stata trasferita nel reparto di tanatologia del San Giuseppe Moscati di Avellino, dove resta a disposizione della magistratura che potrebbe decidere di aprire un’inchiesta per chiarire la causa del decesso del giovane avellinese.

FONTE OTTOPAGINE.IT