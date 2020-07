Tragedia in città: Clara trovata morta in casa a 33 anni. Lascia una figlia neonata





MARCIANISE – Tragedia a Marcianise questa mattina, dove una ragazza di soli 33 anni è deceduta improvvisamente mentre si trovava in casa sua, in via Gian Battista Novelli. L’allarme – come riporta edizionecaserta.it – è stato lanciato poco dopo le 11. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 ma per la ragazza non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Dolore e sconcerto tra i presenti sul luogo della tragedia. Stando alla prima ricostruzione la ragazza sarebbe stata stroncata da un malore improvviso.

Clara S. non aveva ancora compiuto 33 anni e viveva con il compagno e la figlia appena nata.