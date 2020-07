By Ciro De Liddo

Tragedia in mattinata: 28enne si lancia dal quarto piano e muore sul colpo





NAPOLI – Tragedia in mattinata: 28enne si lancia dal quarto piano e muore sul colpo.

Il drammatico episodio ha avuto luogo nella giornata odierna alle prime luci dell’alba. Un 28enne si è lanciato dal quarto piano di un edificio su via Traccia a Poggioreale.

Il giovane è precipitato sul tetto di un capannone dopo essersi gettato dal ballatoio di un caseggiato situato nei pressi della palazzina dove abitava. Sul posto del sinistro sono subito intervenuti l’equipe medica del 118 e gli agenti della Polizia, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

Le operazioni per il recupero del 28enne, come riportato da IlMattino, sono state eseguite molto rapidamente dai vigili del fuoco che all’alba di stamani hanno impiegato un mezzo speciale dotato di un braccio telescopico e una piattaforma. Come ricostantrato dai paramedici, il giovane è morto sul colpo.

