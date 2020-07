By redazione

Tragedia in stazione: anziana travolta e uccisa da treno in partenza





MILANO – Tragedia alla stazione centrale di Milano dove una donna di 82 anni è stata travoilta ed uccisa da un treno in corsa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il personale del 118 che ha portato la donna nel nosocomio milanese dove poi è deceduta.

Secondo una prima ricostruzione della Polfer, l’anziana si trovava sulla banchina fra il binario 17 e 18 quando il treno Milano-Lecce è partito. La donna era però dal lato sbagliato del treno, quello dove non si aprono le porte, e così per riuscire a salire in tempo sul Milano-Lecce ha attraversato i binari davanti alla motrice.

Il macchinista non l’ha vista ed è partito. L’82enne è stata travolta dal convoglio, che le ha tranciato braccio e gamba destra. È stata portata in ospedale in condizioni già disperate con la gamba destra amputata, la sinistra molto compromessa e una grave emorragia. Inutili i tentativi di rianimarla.

FOTO DI REPERTORIO