Tragedia nel napoletano: bimba muore nella pancia della mamma. La donna è in coma

VICO EQUENSE – Tragedia all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense dove una bimba è morta nella pancia della mamma, ancor prima di nascere e la madre si trova in stato di coma. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per far luce su cosa sia accaduto nella sala operatoria. La donna, originaria della vicina Castellammare di Stabia doveva dar alla luce la sua terza figlia ma adesso si trova in coma e trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli. La notizia ha sconvolto la famiglia, e i parenti hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma si sono recati nel nosocomio di Vico Equense e hanno acquisito la cartella clinica della donna.