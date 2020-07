Tragedia nel napoletano: monta una tenda e cade giù dal 3° piano. Morto sul colpo

TRECASE/TERZIGNO – Tragedia ieri pomeriggio a Trecase, in via Menotti. Domenico C., 45 anni, di Terzigno, titolare di un negozio di tende ed infissi, assieme ad un socio, è deceduto mentre stava montando una tenda in un appartamento. L’uomo è precipitato dal terzo piano morendo sul colpo. Inutili i soccorsi giunti, sul posto. Sulla tragedia sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Torre Annunziata. Giornata nerissima, quella di ieri, per quanto riguarda le morti sul lavoro. Due operi sono deceduti cadendo da un’impalcatura a Roma, ad Ercolano un operaio è stato fatalmente travolto da un Suv mentre a Savona un dipendente 54enne è rimasto schiacciato alla Tirreno Power.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO:

Il Sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha espresso il suo cordoglio per quanto avvenuto ieri, sulla propria pagina Facebook:

“Altra tragedia per la nostra comunità. Domenico, persona perbene, onesto lavoratore, ha lasciato tutti nello sgomento. Morire nel compiere il proprio dovere. Mancherai tantissimo. Ci stringiamo al dolore immenso della famiglia. RIP”.