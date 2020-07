Tragedia nel napoletano, neonata nata morta e la madre è in coma

La procura ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause della morte della bimba e capire cosa sia successo nella sala parto





NAPOLI – Tragedia in sala parto: neonata nasce morta e la mamma è entrata in coma dopo il parto. I fatti sono accaduti all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, nosocomio della penisola sorrentina, a Napoli.

Ancora non è chiaro cosa sia successo ma la donna, originaria di Castellammare di Stabia, dopo l’aggravarsi della sua situazione, è stata trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli. I familiari hanno denunciato quanto accaduto accaduto ai carabinieri di Vico Equense, che hanno acquisito la cartella clinica della partoriente. Nelle prossime ore, gli inquirenti potrebbero acquisire anche tutti gli esami sostenuti dalla donna nell’arco della gravidanza, per cercare di stabilire se fosse presente qualche anomalia che indicasse un rischio per il parto e se quanto accaduto sia alla neonata che alla madre poteva essere evitato.

Sul corpo della piccola sarà effettuata l’autopsia, come da prassi in questi casi, che servirà a determinare le esatte cause della morte e a fare chiarezza su quanto accaduto in sala operatoria, dove il cuore della piccola ha improvvisamente smesso di battere. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause della morte della bimba e capire cosa sia successo nella sala parto.

