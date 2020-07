Tragedia nella notte, Carlotta muore nel sonno: aveva solo 14 anni

By Giovanna Iazzetta





FOSSO’ – Carlotta, 14 anni, colpita da infarto muore nel cuore della notte. La tragedia è avvenuta la scorsa notte, 2 luglio, a ritrovarla priva di vita nel suo letto la mamma.

Carlotta dormiva serena, ma intorno alle 5 del mattino la mamma ha sentito la ragazza tossire due volte e forse quello è stato il momento in cui, inspiegabilmente è avvenuta la tragedia. Con ogni probabilità si è trattato di un infarto.Immediatamente è stato avvertito il Pronto soccorso di Dolo, i sanitari sono accorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La 14enne non aveva patologie di alcun genere e stava bene: era amante dello sport, praticava danza moderna con ottimi risultati ed era desiderosa di cominciare le scuole superiori a Padova, al liceo di Scienze Umane.

Una morte silenziosa, quella di Carlotta, 14 anni, amante dello sport e della vita, si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno nel piccolo comune di Fosso’ in Veneto.

