Tragedia nell’aversano: identificato l’operaio morto sul lavoro questa mattina

By redazione





GRICIGNANO D’AVERSA/CARINARO – E’ stato identificato l’operaio morto questa mattina nella zona Asi tra Carinaro e Gricignano. L’uomo, di 54 anni, è morto mentre stava svolgendo il suo lavoro. Si tratta di un dipendente di una ditta di trasporti, residente a Volla, nel napoletano. L’uomo, come riporta edizionecaserta.it, è deceduto mentre stava caricando il camion dopo essere rimasto incastrato tra il portellone posteriore del mezzo e la pedana idraulica mobile. L’uomo e’ morto sul colpo, inutile l’intervento dei sanitari del 118. E’ stato disposto il trasporto della salma all’istituto di medicina legale. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Marcianise.

Proclamato un giorno di lutto

La Ugl Caserta esprime tutto il suo sconcerto per quanto accaduto questa mattina nella zona Asi di Carinaro.

“La nostra organizzazione – si legge nel comunicato diramato dal Segretario Territoriale Ferdinando Palumbo – è particolarmente sensibile ai temi della sicurezza del lavoro, per questo definiamo inaccettabile qualsivoglia sciagura che coinvolga inermi lavoratori. Per il sindacalista risulta determinante sviluppare la cultura della sicurezza attraverso una corretta formazione da impartire ai dipendenti ed intensificare i controlli soprattutto dove esistono elevati rischi di sinistri. Alla famiglia dell’operaio vanno le nostre più sentite condoglianze e nel contempo proclamiamo un giorno di lutto per tutta la nostra organizzazione”.

LEGGI ANCHE: