Tragedia sfiorata al tribunale di Aversa, detenuto tenta di togliersi la vita

By Giovanna Iazzetta





AVERSA – Detenuto tenta di suicidarsi al tribunale di Aversa: salvato dagli agenti. I fatti sono avvenuti questa mattina al tribunale di Aversa, dove un detenuto in attesa dell’udienza a suo carico per reati di maltrattamenti in ambito familiare, ha tentato di uccidersi mentre si trovava nella camera di stazionamento del tribunale, cercando di impiccarsi utilizzando le stringhe delle scarpe.

Grazie al tempestivo intervento della Polizia penitenziaria ha evitato le tragiche conseguenze. A dare notizia dell’accaduto è il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) attraverso il segretario nazionale della Campania Emilio Fattorello. Il detenuto è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Aversa, dove è risultato fuori pericolo di vita.

