By redazione

Tragedia sul litorale, uomo esce fa il bagno e muore in spiaggia





MARINA DI MINTURNO – Tragedia nella mattinata di ieri sul litorale laziale dove un uomo di 69 anni di caserta è deceduto a causa di un arresto cardiaco dopo essere uscito dall’acqua. Il dramma si è consumato all’altezza dello chalet Azzurro.

Stando a quantoriporta il sito Edizione Caserta, l’uomo si trovava in vacanza sul litorale laziale e ieri mattina aveva fatto regolarmente il bagno. Uscito dall’acqua ha accusato un malore e si è accasciato sul bagnasciuga sotto gli occhi degli altri turisti. Immediati sono scattati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

FOTO DI REPERTORIO