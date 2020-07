By Alessandra Chianese

Tragico schianto in moto: Francesco muore a 23 anni





VILLA LITERNO – Tragedia a Villa Literno: un giovane 23enne è deceduto schiantandosi con la propria moto. La vittima è Francesco Fontana, figlio di un noto imprenditore della zona, che si occupa del settore dei trasporti. Una vita spezzata improvvisamente in modo tragico, sull’asfalto: Francesco viaggiava a bordo della propria moto quando si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato molto violento tanto che il 23enne, insieme al suo veicolo, è precipitato giù dal ponte.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita e gli uomini del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe.

