By Ciro De Liddo

In corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro





AVELINO – Tragico impatto tra una vespa e un’auto: 53enne muore sul colpo.

Il tragico incidente è avvenuto in Irpinia. Un uomo, 53enne del posto, era a bordo della sue Vespa quando improvvisamente, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con una Ford Focus.

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto lungo Via Variante. Sul posto, subito sono giunti i soccorritori del 118 ma per il 53enne non c’è stato niente da fare.

In corso gli accertamenti dei carabinieri per cercare di capire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche il medico legale. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

