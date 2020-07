Tragico incendio in Campania: vigile del fuoco muore per salvare suo padre





SALERNO – Un vigile del fuoco è morto per salvare suo padre in un incendio. La tragedia si è consumata ieri mattina, 17 luglio, a Capaccio Paestum all’altezza di via Magna Grecia. A perdere la vita è il 53enne Claudio Nicoletti. L’uomo non era in servizio.

L’uomo, come scrive anche “Sudtv“, con le forze dell’ordine aveva aiutato il padre e i residenti a mettersi in salvo, per poi essere stroncato da un infarto fulminante quando il pericolo era ormai passato. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Capaccio Scalo.

FONTE: OCCHIO DI SALERNO