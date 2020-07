Tragico incidente, Gabriele si laurea poi muore nella notte a soli 28 anni

FIRENZE – Tragica morte in quello che sarebbe dovuto essere ricordato come uno dei giorni più importanti della sua vita- Un ragazzo di 28 anni, Gabriele Masi, residente a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è morto nella notte tra lunedì e martedì in seguito ad un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto intorno alle 3.30 nella zona del lungarno Soderini e, tragica fatalità, il giovane si era appena laureato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo, andando poi a sbattere contro un cantiere edile.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118 per tentare di rianimarlo. La salma è stata trasporta all’istituto di medicina legale su disposizione del pm di turno. Sono stati effettuati i rilievi da parte della polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente e il cantiere è stato sottoposto a sequestro.

FONTE: TODAY.IT