Tragico incidente nel napoletano, oggi l’ultimo saluto a Natalia Boccia

By Giovanna Iazzetta

In tanti i stringeranno intorno alla famiglia Boccia





SAN GENNARO A VESUVIO – Oggi l’ultimo saluto a Natalia Boccia. La salma arriverà oggi alle 17.00 nel convento Piazza Margherita a San Gennaro Vesuviano. La 27enne ha perso la vita nel tragico incidente, giovedì scorso, dove sono rimasti coinvolti la sorella Pasqualina il cognato Giacomo Muoio e il fidanzato che è stato dimesso qualche giorno fa.

LA DINAMICA

La comitiva – formata da 6 persone – dopo aver trascorso la serata insieme stavano raggiungendo le loro automobili, quando sono stati travolti da una Panda, guidata da un 18enne. La macchina li ha travolti in pieno: la 26enne, Natalia Bocci, è morta sul colpo.

GLI ALTRI FERITI

Tra i feriti, anche la sorella della vittima, Pasqualina Boccia, 34 anni, al settimo mese di gravidanza: portata in ospedale, ha partorito e messo alla luce una bimba, che è ricoverata in terapia intensiva al Martiri del Villa Malta di Sarno e successivamente spostata al Moscati di Avellinno. Lotta per sopravvivere anche il marito della donna Giacomo Muoio che è ancora ricoverato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia.

LA DECISIONE DEL GIP

Intanto ieri, alla vigilia del rito funebre, è arrivata la decisione del Gip sull’autista 18enne: resta agli arresti domiciliari e continuano le indagini.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK